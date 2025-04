Saúde e infraestrutura devem ser prioridades na discussão da LDO de 2026

Embora o processo oficial de elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 ainda não tenha sido iniciado em Campo Grande, o tema já começa a entrar no radar do Legislativo municipal. O vereador Beto Avelar (PP) foi o primeiro a se manifestar sobre o assunto e destacou áreas que, segundo ele, devem ser prioridade no planejamento do próximo ano: saúde e infraestrutura urbana

“São setores de onde surgem as principais demandas que ouvimos da população. A gestão da prefeita Adriane tem sensibilidade para essas necessidades, sem deixar de lado a mobilidade urbana, a geração de emprego com qualificação da mão de obra e as políticas sociais”, afirmou o parlamentar.

Avelar também ressaltou a importância da participação popular no processo de construção da LDO. De acordo com ele, a Câmara Municipal está aberta a receber sugestões por meio de audiências públicas, canais digitais e da Ouvidoria. “Essa é uma forma de reunir propostas que atendam diretamente o interesse da população”, completou.

Mesmo sem um calendário oficial divulgado pela prefeitura, o vereador informou que os primeiros diálogos com o Executivo já começaram. “A construção da LDO exige esse alinhamento entre os poderes para que as políticas públicas sejam eficazes e reflitam os verdadeiros anseios da cidade, sempre dentro da legalidade e da possibilidade de execução”, afirmou.

Enquanto Campo Grande ainda se prepara para iniciar as discussões, outras cidades de Mato Grosso do Sul já saíram na frente. Em Bataguassu e Pedro Gomes, as prefeituras já marcaram reuniões públicas para discutir as prioridades da LDO de 2026.

Definições e Prazos

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das principais ferramentas de planejamento do setor público. Ela define quais serão as metas fiscais e os investimentos prioritários para o próximo ano, além de orientar a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual). Na prática, a LDO funciona como um guia para a gestão municipal, determinando onde e como o dinheiro público será aplicado.

Em Campo Grande, o Poder Executivo tem de enviar o projeto da LDO à Câmara Municipal. Após o envio, a proposta passa pela análise das comissões temáticas e pode receber emendas dos vereadores antes de ser votada em plenário. A previsão é de que a apreciação da matéria ocorra antes do recesso legislativo de julho.

Por Brunna Paula

