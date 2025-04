Idosa denuncia filho por ameaça de morte em assentamento, de Ponta Porã;

Um homem de 61 anos foi preso nesta quinta-feira (10) após ser acusado de ameaçar de morte a própria mãe, uma idosa de 81 anos. o Caso aconteceu no assentamento MST Grupo 8, no distrito de Itamarati, em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relato da idosa, o filho, é dependente de bebidas alcoólicas e, costuma ficar agressivo quando a consome. Ela também informou que mora com outro filho, de 52 anos, que possui problemas psiquiátricos, mas que nunca apresentou sinais de agressividade. Um vizinho, que também foi até a delegacia, confirmou as informações;

Quando a polícia se dirigiu até o suspeito, ele negou todas as acusações e aceitou ser acompanhado até a DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), de Ponta Porã. O acusado e a vítima aguardam as medidas legais serem tomadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram