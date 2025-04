Jovem foge de cárcere e pede socorro em posto de saúde após sofrer agressões do marido em Dourados

Uma jovem de 22 anos escapou de uma situação de cárcere privado e violência doméstica na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, e buscou ajuda em uma unidade básica de saúde na manhã desta quinta-feira (10). A vítima relatou ter sido mantida presa em casa com o filho pequeno pelo companheiro, de 24 anos, com quem convivia há sete anos.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões começaram após uma discussão, motivada por ciúmes, na quarta-feira (9). Durante o ataque, o homem trancou a jovem em casa, quebrou seu celular e o jogou em uma fossa. A vítima sofreu cortes nas mãos causados pelos estilhaços da película do aparelho. Em seguida, foi derrubada, teve a cabeça pisada com uma bota de trabalho, levou socos e teve os cabelos puxados pelo agressor.

Além da violência física, o homem usou uma faca de cozinha para rasgar três ursinhos de pelúcia da vítima e destruir objetos da residência, como um espelho e um aparelho de som.

Na manhã seguinte, por volta das 5h, ao tentar levar o filho para uma consulta médica, a jovem foi abordada pelo agressor nas imediações de uma igreja. Ele a obrigou a subir na motocicleta com a criança e os levou de volta para casa, impedindo que ela saísse, embora sem trancá-la novamente. Quando o homem deixou a residência, ela aproveitou a oportunidade para correr até a UBS mais próxima.

Na unidade de saúde, foi acolhida pelo próprio tio, que trabalha como farmacêutico, além de uma assistente social e um psicólogo. Uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) foi acionada e acompanhou a vítima e o filho até a delegacia para o registro da ocorrência.

A jovem solicitou medida protetiva de urgência e foi orientada a evitar qualquer contato com o agressor. Também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito. Após os atendimentos, foi levada à casa dos pais, que também moram na Aldeia Jaguapiru.

O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal. Até o momento, não há confirmação se o suspeito foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações. Em caso de emergência, a vítima foi orientada a acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 199.

