Bolsonaro chama Elon Musk de “mito da liberdade”

O presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta manhã (20), em Porto Feliz declarou que Elon Musk é ” O mito da liberdade” em relação a possível compra da gigante rede social twiter.

O bilionário veio ao país a convite do ministro das comunicações Fábio Faria para participar do evento sobre conectividade na Amazônia.

A parceria do Ministério com a empresa de Musk, SpaceX, que vende tecnologia para transportes e comunicações, para conectar áreas remotas do Brasil com satélites de baixa altitude, foi firmada no fim do ano passado.