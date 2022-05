Power Couple: Dinei e Erika são eliminados; quartos são divididos

Com 18% dos votos, o casal Dinei e Erika se despediram ontem da Mansão Power, mas o que rendeu mesmo foi a treta que aconteceu na volta de Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que não agradou em nada pelo menos metade dos casais que participam do reality. O casal retornou com quase 50% dos votos.

Já Baronesa e Rogério, que reuniram pouco mais de 30% da preferência do público, tiveram uma recepção mais acalorada, com exceção de alguns casais, principalmente de Karol e Mussunzinho, que protagonizaram um embate durante a formação da DR. Enquetes apontavam empate técnico entre os pais do MC Gui e o casal Dinei e Erika,.

Durante a madrugada, o casal power definiu os quartos, e finalmente Bretheus ganhou um quarto, e dos melhores pois tem banheiro. Porém, eles serão vizinhos de Andreia e Nahim, o desafeto mais expressivo desde o quebra power doque aconteceu no último domingo (15).

Veja a divisão dos quartos: