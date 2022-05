PF cumpre mandados contra esquema de corrupção bilionário envolvendo juízes federais

Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (20), a Operação Skiagraphia que investiga um esquema bilionário envolvendo advogados e juízes suspeitos de corrupção em processos e execuções fiscais. Cinco cidades são alvo da operação, entre elas está Dourados, a 235 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo cerca de 90 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região, nas cidades de Fortaleza (CE), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Recife (PE) e Dourados (MS).

As investigações foram iniciadas em 2019, após informações da Procuradoria da Fazenda Nacional, que apontaram indícios de condução ilícita de processos fiscais que beneficiavam grandes devedores da União entre 2012 e 2016. Conforme a PR o esquema envolve a participação dos magistrados, advogados e empresários e resultou em um prejuízo bilionário aos cofres publícios.

Durante as investigações foram identificados vínculos suspeitos entre magistrados e advogados; fluxo financeiro suspeito e falsificação documental com simulação de intimações da União.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas de até 42 anos de prisão.

Operação Skiagraphia

A investigação foi nomeada como Operação Skiagraphia , pois remete à técnica de pintura “shadow painting”, que busca dar a ilusão de profundidade por meio do contraste entre sombra e luz. Os investigados simulavam estar à luz do caminho público, quando, na verdade, se encontravam às sombras da lei.

Com informações da Polícia Federal.

