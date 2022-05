Vereador cobra deputados federais para hospital municipal sair do papel

Em sessão realizada ontem (19) na Câmara de Vereadores de Campo Grande, foi levantada a discussão sobre a implantação de um hospital municipal na Capital. Foi defendido que a Casa sempre discute a questão da saúde, em especial sobre as UPA’s.

O vereador Junior Coringa (PSD) disse que as UPA’s não são pronto-socorro, e que o município está perto de bater 1 milhão de habitantes, mas ainda não tem um hospital municipal. ” Hoje estamos terceirizando hospitais e gastando em torno de R$500 milhões por ano, que vai para o bolso de empresários. Várias cidades do país contam com hospitais municipais, e Campo Grande não pode ficar refém de hospitais terceirizados”, disse o parlamentar, que aproveitou para questionar os deputados federais. “Cadê os oito deputados federais do nosso estado? Cadê as emendas de quase R$ 20 milhões que não chegam aqui?”, se indignou.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), disse que a Casa luta constantemente pela saúde dos campo-grandenses, e que muitas demandas da pasta entraram na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e serão votadas ainda neste semestre.

