Influencer anuncia candidatura para deputada estadual

A influencer Sarah Poncio, de 24 anos, deu início oficialmente a sua campanha para o cargo de deputada estadual. Convidada pelo partido PROS (Partido Republicano da Ordem Social), a personalidade concorre pelo Rio de Janeiro com o mesmo partido do seu pai, Márcio Poncio, que está concorrendo a deputado federal.

Em março, a informação já tinha sido confirmada pela própria candidata, que comentou em vídeo como estava feliz pelo convite. “Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito assustada e feliz ao mesmo tempo, mas eu quis vir aqui antes saber a opinião de vocês, sobre o que vocês acham”, disse no vídeo. “Eu tenho várias motivações para realmente aceitar”, continuou Sarah.

“O presidente [do partido] me disse: ‘Sarah, a representação que estamos buscando entre os jovens é caráter, honestidade e boa vontade para servir à sociedade!’. Então recebi esse convite como uma grande missão. Sempre gostei de falar e discutir sobre política, por mais que não tenha externado isso nas redes sociais”, afirmou a blogueira.

Até aquele momento, não tinha sido divulgado o cargo e nem o partido pelo qual Sarah iria começar na política, porém, ela revelou que começou a estudar ciência política e que fez diversas visitas em locais para conhecer de perto as realidades e necessidades de cada área.

Outros candidatos

Sarah não é a única candidata que pegou a internet de surpresa. Então, nós do Estado do MS Online decidimos separar as candidaturas mais diferentes na politica brasileira neste ano.

Carlinhos Aguiar

O ator e comediante que era figurinha carimbada no SBT, filiou-se ao PL e será candidato a deputado estadual por São Paulo.

Joel Santana

O ex-treinador, que está fora do futebol desde 2017, ingressou nas eleições visando o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, no partido PROS.

Silmara Miranda

A ex-integrante do É o Tchan, jornalista e concursada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), está concorrendo a uma vaga na câmera dos deputados pelo Distrito Federal, com filiação aos Republicanos.

Maurício Souza

O ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, está concorrendo a vaga de deputado federal em Minas Gerais, com filiação ao PL.

Felipe Folgosi

O ator que apareceu em diversas produções da Globo e Record, está se candidatando a deputado federal por São Paulo, pelo partido PL.

