Morre homem que caiu de cabeça em córrego na Capital

Morreu na Santa Casa de Campo Grande na manhã de hoje (17) o homem que caiu no córrego na Avenida Ernesto Geisel. A vítima despencou de cabeça na parte seca do córrego nas primeiras horas da manhã de ontem (17), sofrendo Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave. Ele chegou a ser entubado no local pelos militares do Corpo de Bombeiros.

Segundo o comunicado da Santa Casa, o paciente deu entrada em estado grave e ficou sedado em observação. No período da tarde, o quadro evoluiu com hipotensão por lesão de extensão craniana. Isso ocorre quando a pressão arterial cai a ponto de causar danos a órgãos. De acordo com o hospital, o óbito do paciente foi constatado às 22h40.

No momento do acidente, a vítima não portava documentos pessoais, por isso não foi identificada. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, eles acreditam que se trata de morador de rua. O homem aparentava ter idade de 35 anos, usava bermuda bastante suja e estava descalço. O corpo foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

Queda no córrego

Na manhã de ontem, um homem que não teve identidade revelada, caiu na parte rasa do córrego da Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande. A vítima bateu a cabeça na parte seca de concreto e foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa da Capital.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no trecho da Ernesto Geisel com a Rua Tonico de Carvalho. Equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros com a viatura URSA estiveram no local e usaram uma escada para socorrer a vítima.

