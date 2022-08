Eleições 2022: veja dicas pra o dia de votação

Faltando pouco menos de 50 dias para as Eleições de 2022, a Justiça Eleitoral já começa a reforçar sobre os procedimentos e o que pode ser feito ou não no dia da votação. Então se você se esqueceu de alguma informação ou está indo votar pela primeira vez, se liga nas dicas.

Antes de tudo, a pessoa que irá votar precisa conferir onde fica a sua seção eleitoral, ou seja, onde fica a urna designada para receber o voto. Essa informação pode ser consultada pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após descobrir a localização, o eleitor deve se certificar de levar o título de eleitor. É valida a apresentação do documento tanto no formato digital, pelo aplicativo do e-Título, ou no formato físico. Além do título, o eleitor precisa levar o RG, CNH, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou documentos emitidos por órgãos de classe, como por exemplo Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal de Medicina (CFM), etc.

Na hora de votar, é permitida a manifestação da sua ideologia política, mas de maneira individual e silenciosa. Isso quer dizer que é possível ir votar com broche, bandeira, adesivo ou camiseta do seu candidato ou partido político. Mas, é proibido a aglomeração de pessoas uniformizadas portando algo que identifique um partido ou político específico.

Também é proibido abordar, aliciar ou tentar convencer alguém que está indo votar sobre a sua escolha de voto. Isso se enquadra no crime de boca de urna, proibido pela Justiça Eleitora, com pena de seis meses a um ano de prisão.

É vetado levar celular ou câmera para a cabine de votação, assim como tirar foto da urna ou do voto. Essa ação quebra o sigilo de voto, principal princípio do processo eleitoral. Quem for pego, pode ser enquadrado no artigo 312, do Código Eleitoral, com pena prevista de até dois anos.

Já para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, está liberado o auxílio de uma pessoa da sua escolha para votar. Não é necessário solicitar esse apoio antes do dia da votação.

Eleitores cegos podem receber orientações dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica. Também é ofertado pela Justiça Eleitoral um fone de ouvido descartável.

Este ano, algumas urnas irão contar com legendas em libras, para auxiliar o voto de eleitores que possuem deficiência auditiva.

Leia mais: Eleições 2022 mantém maioria do eleitorado feminina, com 53%

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.