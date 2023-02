Blocão pode dar a nanicos comando da CCJR

Pelo menos três Blocos parlamentares devem ser formados para atuarem na composição das Comissões permanentes da AssembléiA Legislativa sendo que o maior deles poderá ser o que já está sendo chamada de G10 ou G9 e deverá integrar os deputados do PL, PRTB, Podemos, Uinão Brasil , Patriota , PSD, Republicanos e PDT o que já deveria assegurar a indicação de Antonio Vaz para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Um dos articuladores desse bloco seria o deputado Coronel David que teve seu nome cogitado para a CCJR.

Partidos com o PSDB que tem maior bancada, MDB, PP e o PT por posicionamento ideológico ainda não definiram se podem integrar algum bloco partidário sendo que essa posição acontecerá somente por conveviência de ocupação de vagas nas principais comissões. Como o Governador Eduardo Riedel e mesmo as principais liderança do PSDB não parecem sere contrários a que outros partidos ocupoem cargos chaves e isso já aconteceu com a eleição de Gerson Claro paraa presidenncia da Casa.

Na legislatura passada o deputado Londres Machado liderou a formação do chamado G10 que conseguiu ter a maior bancada e influiu na indicação deputados para as principais ciomissões. Um grupo como esse teria como unico objetivo ampliar espaços especialmente para deputadios de bancadas unitárias que acabam ficando de fora da divisão de vagas na Comissões.

Comissões

São 16 as comissões permanentes sendo que cada uma tem cinco membros e cinco suplente e cada deputado pode integrar várias delas. Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária; Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira; Comissão de Assistência Social e Seguridade Social; Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa; Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar; Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas; Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Comissão de Saúde; Comissão de Segurança Pública e Defesa Social; Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração; Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

Líder

Quando a liderança do Governo a deputada Mara Caseiro que já foi líder do Governador Reinaldo Azambuja volta a ser cpogitada mais estaria reluitante em aceitar por estar magoada por não ter recebido apoio do Governador ao seu projeto de presidir o Legislativo. Como o proprio Governador Eduardo Riedel já afirmou o seu lider pode vir de outro partido mas o ideal é que seja um político experiente que tenha trâmnsido em todos os segmentos partidários e ideológicos.

