ComeceLinda: Lívia Tosta ensina como lidar com o frizz no cabelo

Sabe quando você acorda com o cabelo todo bagunçado e cheio de frizz, mas não tem muito tempo para arrumar ele? O #ComeceLinda da semana vem com uma dica incrível da Lívia Tosta que vai resolver todos esses problemas.

Ela explica que o truque é passar o seu overnight, sendo aquele produtinho que você usa do dia para a noite, em todas as pontas do seu cabelo e enrolar em um coque bem feito antes de dormir, quando acordar o cabelo vai sair ondulado, sem frizz e hidratado.

Lívia ainda compartilha uma dica bônus, onde após acordar, você pode passar um sérum da sua preferência nas pontas do cabelo, deixando ele ainda mais bonito.

Veja outras dicas da Lívia Tosta para o #ComeceLinda.

