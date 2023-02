UEMS abre novo processo seletivo com uso das notas do ENEM

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROE), divulgou nesta segunda-feira (6), a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2023 – Notas do Enem (PSP-UEMS-2023). O objetivo deste processo seletivo é o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade em CONVOCAÇÃO IMEDIATA E LISTA DE ESPERA, com ingresso no ano letivo de 2023. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço: https://candidato. uems.br.

As inscrições são gratuitas e o candidato não precisa fazer nenhuma prova para participar da seleção, basta preencher adequadamente a ficha de inscrição e inserir o/os número/s de inscrição/oes do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Poderão ser utilizado/s o/s número/os de inscrição/oes do ENEM dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e/ou 2022. O período de inscrição se encerra às 23h59 (horário MS) do dia 19 de fevereiro.

Para efetuar a inscrição, além dos dados pessoais do candidato solicitados na Ficha Digital de Inscrição é imprescindível os seguintes dados: número de Cadastro de Pessoa Física do candidato (CPF); o número de inscrição do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e renda familiar per capita. Renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família residentes no mesmo domicílio.

O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição especificando os dois cursos aos quais tem interesse, indicando assim a sua primeira e segunda opção de curso. Mais informações sobre o Processo Seletivo Permanente UEMS 2023 – Notas do ENEM (PSP-UEMS-2023) estão disponíveis em www.uems.br/ingresso/ processo_seletivo_permanente.

Reserva de vagas – PSP UEMS 2023

Para o PSP-UEMS-2023, em cumprimento ao disposto na Resolução CEPE-UEMS nº 2.474, de 30 de agosto de 2022, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de concorrência:

a) por Acesso Universal (Ampla Concorrência);

b) por Reserva de Vagas em seus cursos, sendo:

20% (vinte por cento) para candidatos/as ao regime de cotas para Negros/as (pretos/as e pardos/as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

10% (dez por cento) para candidatos/as ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

10% (dez por cento) para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas, os/as candidatos/as que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Os candidatos serão convocados para matrícula exclusivamente nos cursos constantes no Anexo I do Edital, conforme ordem classificatória e disponibilidade de vagas. Todos os horários referidos no Edital são os oficiais do Estado de Mato Grosso do Sul. Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá estar de posse do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e demais documentos listados no Edital de Convocação para Matrícula, conforme item 2 do Edital.

Cursos com vagas disponíveis:

Unidade da UEMS em Aquidauana

Engenharia Florestal – Bacharelado

Zootecnia – Bacharelado

Unidade da UEMS em Campo Grande

Dança – Licenciatura

Geografia – Bacharelado

Geografia – Licenciatura

Letras – Bacharelado

Letras – habilitação Português/Espanhol e suas literaturas – Licenciatura

Letras – habilitação Português/Inglês e suas literaturas – Licenciatura

Pedagogia – Licenciatura

Teatro – Licenciatura

Turismo – Bacharelado

Unidade da UEMS em Cassilândia

Letras – habilitação Português/Inglês – Licenciatura

Matemática – Licenciatura

Costa Rica

Enfermagem – Bacharelado

Unidade da UEMS em Dourados

Ciências Biológicas – Bacharelado

Ciências Biológicas – Licenciatura

Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado

Engenharia Física – Bacharelado

Física – Licenciatura

Letras – habilitação Português/ Espanhol – Licenciatura

Letras – habilitação Português/ Inglês – Licenciatura

Matemática – Licenciatura

Pedagogia – Licenciatura

Química – Licenciatura

Química Industrial – Bacharelado

Turismo – Bacharelado

Unidade da UEMS em Ivinhema

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnológico

Ciências Biológicas – Licenciatura

Unidade da UEMS em Jardim

Geografia – Licenciatura

Letras – habilitação Português/ Inglês – Licenciatura

Unidade da UEMS em Maracaju

Administração – Bacharelado

Agronomia – Bacharelado

Pedagogia – Licenciatura

Unidade da UEMS em Mundo Novo

Agronomia – Bacharelado

Ciências Biológicas – Licenciatura

Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnológico

Unidade da UEMS em Naviraí

Engenharia de Alimentos – Bacharelado

Química – Licenciatura

Unidade da UEMS em N. Andradina

Matemática – Licenciatura

Sistemas de Informação – Bacharelado

Unidade da UEMS em Paranaíba

Ciências Sociais – Bacharelado

Ciências Sociais – Licenciatura

Pedagogia – Licenciatura

Unidade da UEMS em Ponta Porã

Administração – Bacharelado

Ciências Contábeis – Bacharelado

Ciências Econômicas – Bacharelado

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Divisão de Ingresso Discente via telefone (67)3902-2516 ou por meio eletrônico no e-mail [email protected].