Barbosinha assume o governo de Mato Grosso do Sul durante férias de Riedel

Nesta quinta-feira (2), o vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), conhecido como Barbosinha, assume interinamente o comando do Executivo Estadual de Mato Grosso do Sul. Ele ficará à frente do governo até o dia 12 de janeiro, enquanto o governador Eduardo Riedel (PSDB) estará em período de férias.

Riedel anunciou que aproveitará o início de 2025 para descansar ao lado da família e “recarregar as energias” para continuar os trabalhos no Executivo Estadual. Ele ressaltou a confiança no vice-governador durante sua ausência.

“Nesse período, o vice-governador Barbosinha estará à frente do governo, conduzindo com responsabilidade e compromisso o trabalho pelo nosso estado. Tenho plena confiança em sua capacidade de liderar com excelência, garantindo que o governo continue avançando em benefício de todos os sul-mato-grossenses”, afirmou o governador.

Esta será a terceira vez que Barbosinha assume como governador em exercício. Em 2024, ele ocupou o cargo por 12 dias durante uma viagem oficial de Riedel aos Estados Unidos, entre os dias 12 e 15 de maio, e por outros quatro dias em dezembro, enquanto o governador estava de férias.

Agora, o vice-governador terá a responsabilidade de conduzir as ações do governo estadual por um período de 10 dias. O governo de Mato Grosso do Sul reforçou que a transição será tranquila, com Barbosinha mantendo o foco nas demandas prioritárias. Ele também poderá representar o Estado em compromissos institucionais durante o período, caso necessário.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais