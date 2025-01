Inscrições para 10 concursos públicos encerram em janeiro com salários de até R$ 17 mil

As inscrições para dez concursos públicos com término em janeiro estão abertas. As oportunidades vão desde estágio em administração até cargos especializados, como médico, com remunerações que podem chegar até R$ 17 mil.

O prazo da Aeronáutica, vão até às 15h de hoje, no site da FAB (Força Aérea Brasileira). As vagas exigem nível técnico e estão disponíveis para candidatos formados em eletrônica, administração, enfermagem, informática e obras.

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) oferece dez vagas para o Mato Grosso do Sul, com inscrições até sexta-feira (3), no site da Cebraspe. Os cargos disponíveis são para Analista Administrativo e Analista Ambiental, ambos com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 8.817,72.

As prefeituras de Bonito e Angélica estão com concursos abertos para a função de professor, com prazo até a próxima segunda-feira (6). Em Angélica, as vagas são para diversas disciplinas, com jornada de trabalho de 20 horas e salário de R$ 2.915,55. As inscrições podem ser feitas até às 17h no site do IBCGP. Já Bonito oferece 16 áreas para atuação na educação, também com carga horária de 20 horas e remuneração de R$ 3.745,27. As inscrições podem ser realizadas através da Fapec.

A Embrapa está com vagas abertas até o dia 7 de janeiro (terça-feira), com inscrições no site da Cebraspe. Os selecionados irão atuar nas unidades de Campo Grande (Gado de Corte), Corumbá (Pantanal) e Dourados (Agropecuária Oeste), com salários que podem chegar até R$ 12,8 mil para carga horária de 40 horas semanais.

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul também oferece vagas na área de Educação, com salários que variam de R$ 1.666,55 a R$ 3.297,60. As inscrições estarão abertas de 3 a 8 de janeiro, através do site da Fapec.

Em Paranaíba, são 25 vagas em diferentes áreas, com salários que vão de R$ 1.412,00 a R$ 4.394,40, para jornadas de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 9 de janeiro.

A Prefeitura de Dourados está com inscrições abertas até o dia 9 de janeiro para estágio, com oportunidades para nível médio e superior. A bolsa-auxílio varia entre R$ 779,00 e R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte de R$ 100,00.

Por fim, a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) estão com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro. A EBSERH oferece vagas para cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62, e as inscrições podem ser feitas no site da FGV. A Sanesul oferece cinco vagas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD), com salário inicial de R$ 3.070,12. As inscrições são feitas através da Fapec.