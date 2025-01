Alistamento Militar Voluntário Feminino: Inscrições Abertas até 30 de Junho de 2025

O alistamento militar voluntário feminino nas Forças Armadas foi aberto, com o prazo para as inscrições facultativas até 30 de junho. Podem se inscrever mulheres nascidas em 2007, que completam 18 anos em 2025.

A incorporação das candidatas ocorrerá entre o primeiro semestre de 2026 (de 2 a 6 de março) ou no segundo semestre (de 3 a 7 de agosto). O serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos.

Para se inscrever, as interessadas devem residir em um dos 28 municípios (de 14 estados) que fazem parte do Plano Geral de Convocação, conforme definido pelo Ministério da Defesa. As cidades contempladas são: Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

O número de vagas para mulheres nas Forças Armadas aumentará progressivamente até atingir 20% do total das vagas disponíveis. Para este ano, estão sendo oferecidas 1.465 vagas: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. A expectativa é que esse número aumente gradualmente até que 20% das vagas sejam destinadas às mulheres.

Seleção e testes

As candidatas deverão passar por uma seleção que inclui entrevista, testes físicos e exames de saúde. Dependendo da cidade, elas poderão escolher a força que desejam integrar. Na Marinha, as mulheres serão incorporadas como marinheiros-recrutas, no Exército como soldados e na Aeronáutica como soldados de segunda classe.

Atenção aos golpes

O alistamento pode ser realizado presencialmente nas juntas de serviço militar da Aeronáutica, Exército e Marinha, ou pela internet. As Forças Armadas alertam para golpes envolvendo sites fraudulentos, que prometem facilidades na emissão de documentos militares. Os pagamentos relacionados ao alistamento devem ser feitos exclusivamente nos sites oficiais.

Embora o alistamento feminino seja uma novidade no Brasil, mulheres já ingressam nas Forças Armadas desde a década de 1980. Atualmente, cerca de 37 mil mulheres integram as Forças Armadas (10% do total de efetivo), após aprovação em concursos públicos ou como militares temporárias.

De acordo com o Ministério da Defesa, as mulheres lotadas nas Forças Armadas atuam principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, ou podem acessar as áreas de combate por meio de concursos públicos específicos, como os das escolas preparatórias do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, como o CN (Colégio Naval), a EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) e a EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar).

Em comparação com os homens, cerca de 1,5 milhão de jovens se apresentam anualmente para o alistamento militar no Brasil, mas menos de 10% são incorporados. O alistamento militar no país foi regulamentado ainda no período imperial, em 1874.

Com Informações da Agência Brasil