Ato da Presidência declara ponto facultativo na sexta-feira na ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), declarou ponto facultativo na sexta-feira, dia 20. A decisão consta no Ato 382/2025, publicado na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Poder Legislativo.

A declaração do ponto facultativo não prejudica a prestação dos serviços considerados essenciais. Também não haverá expediente na Casa de Leis nesta quinta-feira, dia 19, consagrado à celebração de Corpus Christi. O Parlamento volta a funcionar na segunda-feira, dia 23.

Em Mato Grosso do Sul, conforme Decreto “E” nº 2, de 16 de janeiro de 2025, do Poder Executivo, os dias 19 e 20 também serão ponto facultativo.

O Ato 382/2025 está publicado na página 8 do Diário Oficial da ALEMS e o Decreto 2/2025, nas páginas 3 e 4 do Diário Oficial do Estado, do dia 17 de janeiro de 2025.

Com informações da Agência Alems Alems

