Moraes manda prender ex-assessor de Bolsonaro

Marcelo Câmara é um dos réus na ação sobre Golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Marcelo Câmara, um dos réus da trama golpista e ex-assessor do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Segundo Moraes, Câmara descumpriu uma medida cautelar que o proibia de usar redes sociais.

Ontem, o advogado de Câmara, Eduardo Kuntz, informou ao Supremo que foi procurado pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, por meio das redes sociais.

(Em atualização)

Com informações da Agência Brasil.

