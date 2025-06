Motorista perde controle de carro e colide contra cerca da Acadepol em Campo Grande

Uma motorista colidiu com a cerca da Acadepol (Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, no final da noite dessa quarta-feira (18), após perder o controle da direção do veículo que conduzia. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas no local, a mulher dirigia um VW Voyage pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no sentido ao macroanel da BR-163, quando perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central da via, invadiu a pista contrária e atingiu a grade de proteção da academia da Polícia Civil.

A motorista não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. As causas do acidente ainda serão investigadas. Como o local do impacto pertence à estrutura da Polícia Civil, a Perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários.

O caso será registrado e analisado pelas autoridades competentes.

