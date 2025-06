Detran-MS abre leilão digital com 127 veículos aptos a circular; lances vão de R$ 4 mil a R$ 10 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu nesta quarta-feira (18) um novo leilão digital com 127 veículos aptos para circulação, sendo 94 motocicletas e 33 automóveis. O certame segue aberto até o dia 3 de julho, exclusivamente pela internet.

Entre os veículos disponíveis, destacam-se um Chevrolet Spin 1.8L AT LT ADV, ano 2014/2015, com lance inicial de R$ 10 mil, e uma motocicleta Yamaha XTZ150 Crosser Z, ano 2021/2022, a partir de R$ 4 mil.

Os interessados podem visitar os veículos presencialmente no pátio da empresa PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. As visitas estão autorizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, durante todo o período do leilão.

Além dos veículos aptos à circulação, também foram disponibilizados 52 lotes de sucatas aproveitáveis (compostos por 102 motocicletas e 54 automóveis) e um lote único de sucata inservível, totalizando aproximadamente 7.866 quilos de material ferroso.

Podem participar do leilão qualquer pessoa física ou jurídica interessada nos veículos aptos para circulação. Já os lotes de sucata aproveitável são exclusivos para empresas devidamente credenciadas no Detran para atividade de desmontagem. No caso da sucata inservível, apenas empresas do setor de siderurgia, fundição ou reciclagem estão autorizadas a disputar.

Após o arremate, o comprador deverá realizar o processo de desembaraço — que inclui a quitação de débitos e a emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). O procedimento deve ser iniciado pelo portal meudetran.ms.gov.br em até 30 dias após a emissão da nota de arremate, sob pena de multa. A vistoria presencial será exigida apenas no momento da transferência para o nome do novo proprietário.

O edital completo do leilão está disponível no site do Detran-MS e também no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (17), entre as páginas 153 e 174. As fotos, descrições e demais detalhes de todos os veículos estão acessíveis no site oficial do leilão: www.vialeiloes.com.br.

