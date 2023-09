Assessora de Rafael Tavares discorda de Operação da PF

“Infelizmente os órgãos policiais, Ministério Público e Judiciário, estão sendo usados pelo sistema esquerdista que hoje governa nosso País, como mecanismo de repressão contra a direita conservadora e cristã, tudo friamente pensado e arquitetado para calar o debate e por um fim na oposição política, de modo a permanecer apenas uma verdade dita por eles, o que eu não concordo”. esta foi a afirmação de Vivi Tobias e colega de trabalho de Aline Paiva cuja residência foi alvo de uma operação da Polícia Federal.

“Conheço a Aline Paiva, pois somos assessora do deputado estadual, Rafael Tavares e sei que é uma mulher cristã, conservadora e incapaz de cometer um crime, quanto mais um atentado terrorista, mesmo assim, sofreu as consequências de ter busca domiciliar decretada. Uma das investigadas é a minha colega de trabalho”. Ressaltou Vivi Tobias ao afirmar que não existe motivo justificável para que medidas como essa fosse autorizadas, pois, segundo ela ainda vi agora em nosso País a nossa carta magna, que guarnece as garantias e os direitos individuais, de fala, pensamento e opinião, assim como, manifestações livres e pacíficas, todas instrumentos da democracia.

“Sabemos que a esquerda luta há quarenta anos para implantar o comunismo e suas ideologias nefastas em nosso País, isso sem sofrer represálias ou mesmo restrições atuais dos órgãos de controle”. Afirmou Vivi Tobias que ainda destacou o que a direita conservadora sofre todo tipo de perseguição e sequer pode expressar sua opinião e seu descontentamento com a política que a esquerda tenta impor.

Leia mais: Tavares afirma sofrer perseguição e Endireita MS se posiciona

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.