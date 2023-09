Em manutenção, sistemas digitais do Detran-MS ficará indisponível neste fim de semana

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que seus serviços digitais ficarão temporariamente fora do ar durante um período programado de manutenção. A interrupção está programada para iniciar às 6h do sábado (09) e deve se estender até as 17h do domingo (10). A razão por trás dessa manutenção é a atualização e aprimoramento do banco de dados, uma ação realizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

Durante esse período, todos os serviços relacionados a habilitação, veículos, multas e arrecadação não estarão disponíveis, incluindo os sistemas acessíveis por meio do portal de serviços, servonline e Detran Web. É importante notar que esta manutenção é essencial para garantir o desempenho futuro e evitar problemas que possam surgir, como erros em dados computacionais e lentidão no sistema.

A STI destaca a importância desta operação, ressaltando que a ação é fundamental para garantir a eficiência e a confiabilidade dos sistemas do Detran-MS. Durante esse período de indisponibilidade, sistemas, aplicativos e serviços estarão temporariamente inacessíveis para o público. O Detran-MS pede desculpas pelos possíveis transtornos que essa manutenção programada possa causar e agradece a compreensão de todos os usuários. Após a conclusão da manutenção, os serviços digitais serão restaurados para atender às necessidades dos cidadãos de Mato Grosso do Sul.

Com informações do Governo de MS