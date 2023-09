Foragido da justiça é recapturado com arma de fogo no interior de MS

Um homem de 53 anos, foragido da justiça, foi recapturado na manhã de hoje (6), pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no Assentamento Indaiá, em Itaquiraí, 4056 quilômetros de Campo Grande. Com o rapaz, os policiais encontraram uma pistola calibre 22.

O foragido foi recapturado na zona rural do município, quando os policiais foram informados que o suspeito estava armado na região e estaria evadido do sistema prisional. Em diligências, o homem foi abordado pelos policiais e durante a checagem no sistema, foi constatado o mandado de prisão em aberto, além da arma de fogo.

Durante o interrogatório, o foragido disse aos policiais que a pistola seria de seu pai e que não teria documentação para porte ou posse. O autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

