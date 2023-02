Tavares afirma sofrer perseguição e Endireita MS se posiciona

O deputado Estadual do PRTB, Rafael Tavares foi cassado nesta segunda-feira (13), durante audiência do TRE rebateu a decisão afirmando ser uma perseguição política “esquerdista”. Tavares acusou o plenário não ser imparcial e ser “esquerdista” “O líder da esquerda Zé Dirceu, já havia avisado: ‘Vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição’. No tapetão, estão tirando um Deputado de direita pra colocar um de esquerda, isso está claro. É a primeira vez que um Deputado Estadual é cassado dessa forma. Isso é um ataque claro a democracia e a vontade do povo sul-mato-grossense”, declarou. Rafael disse que recorrerá da decisão e afirma que continuará no mandato até o resultado do julgamento. “Vamos recorrer da decisão equivocada do tribunal. Sigo no mandato trabalhando pelo fortalecimento da direita, enquanto aguardo julgamento do recurso”, afirmou. Viviane Tobias representante do Movimento Endireita MS também falou sobre a cassação: “A decisão do TRE MS que cassou o mandato do deputado Rafael Tavares, não é definitiva, cabe recurso à instância superior e o Rafael deve recorrer e reverter essa decisão política.”

O grupo de direita entende que é uma decisão equivocada por inúmeros tópicos que o candidato se enquadra. “A decisão foi meramente política, pois não observou os fatos e provas apresentados nos autos. Rafael não usou dinheiro do Fundão nem recebeu dinheiro do partido, da mesma forma não usou dinheiro não contabilizado na sua campanha.

Outro ponto foi a questão relacionada ao percentual legal Exigido de mulheres, nesse quesito, no ato do registo da candidatura essa regra foi devidamente cumprida, então, não há que se falar, em descumprimento da norma eleitoral.”, defendeu Tobias.

O Movimento defende que o candidato sofre perseguição e que estão tentando calar a voz da direita: “Rafael Tavares por ser um candidato da direita, vem sofrendo perseguição política por integrantes da esquerda que tentam a todo custo calar uma voz conservadora na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. O sistema tenta, tirar um conservador para colocar um SOCIALISTA DEMITIDO pelo povo do MS.”

Sobre o caso:

Em seu lugar assume o ex-deputado Paulo Duarte (PSB). E Camila Monteiro e Sumaira Pereira, acusadas de candidatura fictícia, estão impedidas de concorrer por oito anos. Já Rafael Tavares foi absolvido, mas perdeu o mandato, porque os votos do partido foram cancelados. O relator do processo, desembargador Pascoal Carmello Leandro, fez um resumo dos pontos principais. A audiência foi divulgada no youtube e internautas questionaram a decisão.