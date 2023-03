Após ser ofendida senadora registra boletim na PF

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) foi à delegacia de Polícia Federal em Campo Grande e registrou boletim de ocorrência contra um homem que não teve o nome divulgado. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (17/3), horas após ela ser ofendida pelo ouvinte durante entrevista à Rádio Capital FM. O bate-papo acontecia normalmente no estúdio da emissora, quando o relato do acusado foi colocado no ar.

“Não sou um cara leigo, entendo de tudo um pouco e acredito que Soraya é uma das maiores traidoras da pátria. Uma pessoa que apoia um ladrão, um corrupto, igual a ela e a Simone estão apoiando, em troca de dinheiro, em troca de favor de um corrupto comunista? ”, o áudio é cortado quando o ouvinte proferiu palavras de baixo calão contra a senadora. “Ele falou que recebi propina, que apoio ladrão. Eu quero saber quem é o ladrão? Que propina eu recebi? Eu quero saber nome, telefone e endereço desse senhor. Saindo daqui, estou indo para uma delegacia de polícia. Eu não aceito ser chamada de forma alguma e ser atacada sem provas”, disse a parlamentar.

“[o ouvinte] Saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou para desfilar no código penal por calúnia, difamação, injúria ofensa a minha honra em uma entrevista ao vivo […] Conforme prometido, saí da rádio e vim até a Polícia Federal porque o meu foro, é aqui. Me ofendeu como senadora e também como mulher. Agora, esse é mais um senhor que vira caso de polícia”, relatou a senadora.

Soraya Thronicke foi eleita pelo PSL – que se uniu ao DEM e se tornou União Brasil – nas eleições de 2018. Ela conquistou 373.712 votos na época e foi a segunda senadora mais votada, ficando atrás apenas de Nelsinho Trad (PSD), com 424.085.

Nesses quatro primeiros anos de mandato, a parlamentar esteve por vários momentos votando favorável às pautas no início do mandato Jair Bolsonaro (PL), porém, passou questionar algumas ações do então aliado, o que motivou vários ataques de eleitores do ex-presidente.

