Domingo de temperatura amena

Campo Grande terá uma temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 25°C de acordo com a previsão do tempo para este domingo (19). Nas demais cidades de Mato Grosso do Sul o dia será de céu com muitas nuvens, sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas.

Para Ponta Porã, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 26°C. No leste e no Bolsão, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21°C e 22°C e a máxima pode chegar a 29°C. Para a região Norte , a mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 27°C. Na região pantaneira, a mínima prevista para Corumbá é de 23°C e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, os termômetros registram máxima de 28°C.

