Instituto Oldemburg completa 20 anos e realiza posse da nova diretoria

“A educação e a cultura passam pela leitura para sua consolidação”, afirmou Cristina Oldemburg, presidente do Instituto Oldemburg de Desenvolvimento, com sede no Rio de Janeiro e que está comemorando 20 anos de atividades literoculturais no país com várias ações ao longo de 2023, entre elas a posse de nova diretoria. O escritor, publicitário e jornalista sul-mato-grossense Henrique de Medeiros assumiu a vice-presidência do Instituto, e citou a “importância das realizações da instituição, que entre outras atividades já implantou mais de 900 bibliotecas no Brasil”.

Segundo Henrique de Medeiros, será muito gratificante que nas atividades pelas ações de desenvolvimento culturais do Instituto, o estado de Mato Grosso do Sul também possa estar mais inserido dentro desses objetivos com a participação de seus atores e investidores culturais.

Durante realização da posse, em evento, de sua nova diretoria e conselho marcando esse ciclo de 20 anos de atividades nacionais, foram empossados além de Cristina Oldemburg e Henrique de Medeiros: como Diretor Secretário, Dyrceu Marinho; e Conselheiros Fiscais, Robson Ferreira e Virgílio Gibbon. Convidados como Eric Katz e Cláudio Katz fizeram parte da cerimônia.

Ao longo dos seus 20 anos, o Instituto Oldemburg implantou mais de 900 Salas de Leitura / Bibliotecas em 500 instituições públicas, hospitais, presídios e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em 24 estados brasileiros, e capacitou 400 agentes de leitura. O projeto já mobilizou um acervo com mais de 900 mil livros não didáticos de literatura brasileira e estrangeira, infantojuvenil entre outros assuntos.

Tudo começou com o legado de Wanda Oldemburg, mãe de Cristina Oldemburg, professora de escola pública e realizadora de ações em comunidades. Seu grande trunfo foi transformar a biblioteca e os livros em instrumentos de interação, o que deu origem ao Instituto Oldemburg e ao projeto Sala de Leitura, que agora completa esses 20 anos de atividades.

