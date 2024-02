Apesar de queda sútil, André Puccinelli ainda lidera pesquisa para prefeitura de Campo Grande

A primeira pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Campo Grande em 2024, realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, revela um cenário competitivo e mudanças significativas nas preferências do eleitorado.

O ex-governador André Puccinelli (MDB), embora ainda lidere a corrida, experimenta uma ligeira queda em relação ao ano anterior. Com 17,40% das intenções de voto, ele mantém uma posição de destaque, mas o cenário se torna mais acirrado com o crescimento de outras figuras políticas.

A atual prefeita Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) demonstram um viés de crescimento, empatando tecnicamente com Puccinelli dentro da margem de erro de 3,1%. O quadro indica uma competição acirrada entre os três principais candidatos.

Os pré-candidatos Lucas de Lima (PDT) e Beto Pereira (PSDB) experimentam leves quedas, indicando uma estabilidade no cenário eleitoral. Representantes do campo bolsonarista, Capitão Contar (PRTB) e o deputado estadual Coronel David (PL), também se mantêm em patamares similares.

A pesquisa, realizada entre os dias 26 e 30 de janeiro, ouviu 1 mil eleitores em todas as regiões de Campo Grande. Com uma margem de erro de 3,1% para mais ou menos e um nível de confiança de 95%, o Instituto Ranking Brasil destaca-se como um dos únicos a publicar números sobre a sucessão municipal.

A análise dos resultados aponta para uma disputa mais equilibrada do que inicialmente previsto, com a ascensão de Rose Modesto e Adriane Lopes. A influência da direita, especialmente com a definição do candidato apoiado por Jair Bolsonaro, permanece como uma incógnita que poderá alterar significativamente o cenário eleitoral nos próximos levantamentos.

O ex-governador Puccinelli, apesar da queda de 0,60% em relação ao último levantamento, continua sendo uma força a ser considerada. Com a margem de erro favorecendo um cenário de empate triplo, a corrida eleitoral promete ser intensa e repleta de reviravoltas nos meses que antecedem a eleição municipal.

