Seleção brasileira Sub-23 perde para Venezuela na fase de grupos do Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Sub-23 foi derrotada pela Venezuela por 3 a 1, nesta quinta-feira (1), na última rodada da fase de Grupos do Torneio Pré-Olímpico. Até então, o time comandado por Ramon Menezes era o único com 100 % de aproveitamento na competição.

Apesar do resultado adverso em Caracas, o Brasil ficou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos. A Venezuela terminou em segundo, com oito pontos. No Grupo B, Argentina e Paraguai já estão classificados para o quadrangular final, embora a rodada final seja disputada nesta sexta (2).

A partir de segunda-feira (5), os quatro times se enfrentam até o dia 11. Apenas os dois primeiros se classificam para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A próxima partida da Seleção será na segunda-feira (5). O adversário ainda será definido. O Brasil aguarda a definição da colocação final do Grupo B.

Otimismo

Minutos depois de encerrada a partida, o técnico Ramon Menezes concedeu rápida entrevista no estádio Brígido Iriarte e destacou que a confiança nos seus jogadores não foi alterada por causa do revés contra os anfitriões do Pré-Olímpico. Ele afirmou que a Seleção Brasileira vai entrar no quadrangular final da competição com muita força.

“Confio muito nesse grupo, vamos com muita força para a fase final. Conseguimos nosso objetivo no terceiro jogo (a classificação). Isso fez parte do nosso planejamento, mas não gostamos de perder, representamos o futebol brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande. Talvez tenha nos faltado concentração maior no início do jogo, algo que não pode acontecer numa competição como essa. No vestiário passei muita confiança para os meus jogadores”, disse Ramon.

Sobre poupar vários jogadores contra a Venezuela, Ramon explicou que já tinha feito o mesmo nos últimos Sul-Americano Sub-20 e no Pan-Americano.

“Hoje foi um jogo que fez parte do nosso planejamento de oportunizar todos os atletas. Perdemos dois jogadores [Michel e Kaiki Bruno, lesionados], não tivemos o Arthur Chaves com o segundo cartão e Andrey e John Kennedy estavam pendurados. Então, esse jogo passou pelo nosso planejamento. Foi importante para nossa análise. Nosso grupo é muito forte. Podem ter certeza que iremos com muita força para o quadrangular final”

Com informações da CBF

