Horário de Fechamento de Vias durante o Carnaval em Campo Grande

A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) juntamente com a Agetran informa à população os horários e as vias que serão fechadas durante o período de Carnaval, visando garantir a segurança e fluidez do trânsito durante as festividades. Confira abaixo os horários de fechamento das vias:

Sexta-feira: Das 17h às 23h

Sábado: Das 13h de sábado até às 00h de domingo

Segunda-feira: Das 14h às 00h

Terça-feira: Das 14h às 00h

De acordo com o Guarini da Agetran as seguintes vias serão fechadas durante os horários mencionados:

Antônio Maria Coelho: Entre as ruas Ernesto Geisel e 14 de Julho

Mato Grosso: Entre as ruas 13 de Maio e Ernesto Geisel

14 de Julho: Entre as ruas Mato Grosso e Travessa Edgar Gomes

Calógeras: Entre as ruas Maracaju e General Melo

Para facilitar o deslocamento dos cidadãos durante o período de fechamento das vias, sugerimos algumas rotas alternativas:

Para quem vai em direção ao bairro Amambai: Uma opção é pegar a rua 13 de Maio e descer pela rua Maracaju.

Quem for em direção ao centro: A dica é utilizar a rua Ernesto Geisel e a rua Cândido Mariano.

