ALEMS vota campanha de prevenção ao câncer em pets e inclusão de eventos no calendário estadual

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quarta-feira (17) mais uma sessão plenária com a votação de quatro propostas. Entre os projetos em pauta está a criação de campanhas de conscientização sobre câncer de mama e doenças da próstata em animais de estimação, além da inclusão de eventos culturais e automotivos no calendário oficial do Estado.

A sessão tem início às 9h e é aberta à participação da população.

Em segunda discussão, os deputados analisarão o Projeto de Lei 275/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira. A proposta institui as campanhas Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Pet em Mato Grosso do Sul.

O objetivo é conscientizar tutores sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e dos cuidados relacionados ao câncer de mama e às doenças que afetam a próstata de cães e gatos. A iniciativa busca ampliar a atenção à saúde animal por meio de ações educativas realizadas durante os meses de outubro e novembro.

Também em pauta, mas em primeira discussão, está o Projeto de Lei 46/2026, apresentado pelo deputado Caravina. A proposta prevê a inclusão do espetáculo Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul.

A encenação religiosa é realizada anualmente na Sexta-Feira Santa, no município de Glória de Dourados, reunindo moradores e visitantes em uma das principais celebrações da data.

Os parlamentares também devem apreciar, em primeira discussão, o Projeto de Lei 66/2026, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto. O texto propõe a inclusão do Retrocar MS (Encontro de Carros Antigos de Mato Grosso do Sul) no calendário estadual de eventos.

O encontro ocorre anualmente no mês de agosto e reúne colecionadores, expositores e admiradores de veículos antigos de diversas regiões.

Em discussão única, será votado ainda o Projeto de Resolução 18/2026, de autoria do deputado Lidio Lopes, que trata da concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

As propostas serão analisadas pelos deputados durante a sessão ordinária desta quarta-feira, que poderá definir a continuidade da tramitação ou a aprovação das matérias em pauta.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais