PSDB reforça unidade e, em meio a desconfiança de filiados, confirma chapas para disputa eleitoral em MS

Reunião com presença de Riedel e Azambuja busca encerrar rumores e fortalecer projeto tucano em 2026

O PSDB de Mato Grosso do Sul reuniu seus pré-candidatos a deputado estadual e federal em Campo Grande para demonstrar unidade e afastar dúvidas sobre a viabilidade eleitoral da legenda nas eleições de 2026. O encontro nesta semana, contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP), do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja (PL), além de dirigentes e lideranças tucanas.

A reunião ocorreu após semanas de especulações envolvendo a chapa federal do partido, alimentadas por desistências de pré-candidatos e por movimentações de outras siglas do mesmo grupo político. Entre eles estão Paula Consalter, primeira-dama de Ponta Porã, que retornou ao cargo de secretária municipal. Ela assumirá funções na coordenação política da campanha na região de fronteira, e o ex-prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, que alegou motivos pessoais ao assumir a desistência.

No mesmo cenário, Liandra Brambilla, vereadora e presidente da Câmara de Dourados optou por não concorrer por questões de saúde. De acordo com o presidente do PSDB em MS, deputado Pedro Caravina, as substituições já foram realizadas e a nominata federal está completa para a disputa eleitoral. As baixas ocorrem em um momento em que o partido tenta se fortalecer nacionalmente com a possibilidade do nome de Aécio Neves para a Presidência.

O cenário preocupou os tucanos porque as novas regras das sobras eleitorais aumentaram a importância de chapas competitivas para conquistar vagas na Câmara dos Deputados.

Nos bastidores, integrantes da legenda chegaram a relatar tentativas de atrair nomes para outras composições partidárias, o que gerou questionamentos sobre a capacidade do partido de manter sua nominata completa.

Ao Jornal O Estado, o deputado Caravina, afirmou que a primeira parte do encontro foi voltada à preparação dos pré-candidatos para as etapas formais do processo eleitoral, com orientações sobre documentação, convenções partidárias, prazos de desincompatibilização e demais exigências da legislação.

Na sequência, segundo ele, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja participaram de uma reunião política para reafirmar o compromisso da aliança com as candidaturas tucanas. “O governador e o Reinaldo reforçaram que o PSDB terá chapa para deputado federal e deputado estadual. Também deixaram claro que a eleição de um deputado federal e de, pelo menos quatro, deputados estaduais pelo partido é uma das prioridades do grupo político”, afirmou Caravina.

Nos últimos meses, a legenda precisou reorganizar sua chapa federal após algumas baixas. Questionado sobre a possibilidade de assédio de partidos aliados aos pré-candidatos tucanos, Caravina classificou a situação como natural em períodos eleitorais, quando diferentes legendas disputam espaço dentro do mesmo campo político.

“As vagas são limitadas e é natural que exista essa movimentação entre partidos. Esse chamado ‘fogo-amigo’ faz parte do processo eleitoral. O importante é que permaneçam aqueles que realmente querem disputar a eleição pelo PSDB. Se houver necessidade de ajustes, este é o momento, antes das convenções”, declarou.

Percepção interna

A avaliação dentro do partido é que o encontro serviu para encerrar os rumores sobre uma possível fragilidade da legenda. Para o deputado estadual Paulo Duarte, a reunião demonstrou que os tucanos seguem competitivos mesmo após perder lideranças importantes nos últimos anos.

“Acho que quem apostava na desidratação do PSDB quebrou a cara. A presença do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja deixou claro que o partido continua fazendo parte do projeto político do grupo e terá papel importante na eleição”, afirmou.

Segundo Duarte, o cenário atual fortalece tanto a chapa federal quanto a estadual. “Em vez de enfraquecer o partido, toda essa discussão acabou dando mais segurança aos pré-candidatos. Hoje temos condições reais de eleger um deputado federal e, no mínimo, quatro deputados estaduais”, acrescentou.

A deputada estadual Lia Nogueira também avaliou que o encontro ajudou a dissipar as dúvidas que circulavam nos bastidores sobre a participação do PSDB na disputa proporcional.

“Foi uma reunião muito positiva e que demonstrou a força do partido. Existia um burburinho sobre a chapa federal, mas a presença das principais lideranças deixou claro que o PSDB está unido, fortalecido e inserido no projeto de reeleição do governador Eduardo Riedel e na candidatura de Reinaldo Azambuja ao Senado”, disse.

A parlamentar destacou ainda que a legenda pretende manter sua representatividade na Assembleia Legislativa e que pode até ampliar sua presença no Legislativo estadual.

Atualmente, a principal meta do PSDB é eleger ao menos um deputado federal e garantir quatro cadeiras na Assembleia Legislativa, com possibilidade de conquistar uma quinta vaga, dependendo do desempenho eleitoral e da distribuição dos votos.

Entre os nomes já colocados como pré-candidatos à Câmara dos Deputados estão a vice-prefeita de Corumbá, Bia Cavassa, e o vereador de Campo Grande, Dr. Victor Rocha. Já a chapa estadual reúne parlamentares com mandato, ex-deputados, vereadores e lideranças regionais que integram a estratégia tucana para ampliar sua bancada.

Por Danielly Carvalho e Lucas Artur