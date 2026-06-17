Homem viaja até a Capital, invade residência e esfaqueia ex-namorada e o seu atual

Na noite desta terça-feira (16) um homem, de 22 anos, que não teve suas informações divulgadas, após esfaquear sua ex-namorada, de 24 anos, e o atual dela de 26 anos. O caso aconteceu na Vila Palmira, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada por vizinhos que escutaram as vítimas gritando e pedindo ajuda. Na ocasião do crime, o suspeito viajou da cidade de Naviraí até Campo Grande, invadiu a residência e desferiu os golpes contra o casal.

Durante as diligências, a vítima informou aos policias que terminou o antigo relacionamento cerca de um mês, trocou de número e se mudou para a Capital na intenção de fugir do ex companheiro. Ainda segundo ela, após o rompimento, o autor mandava cobranças de reconciliação e mensagens contendo ameaças.

Já na terça-feira (16) a jovem estava na companhia do atual namorado e, ao retornar do trabalho, foi surpreendida pelo ex-companheiro que a aguardava nas redondezas. Ele estava em posse de uma faca e um taser (dispositivo de choque elétrico).

Ao avistar os dois, o ex-namorado passou a agredir os dois. Na residência, ele destruiu diversos móveis e objetos da casa.

Esfaqueados, o casal conseguiu fugir para a rua e gritar pedindo socorro. Entretanto, mesmo assim, o autor correu atrás das vítimas e alcançou a ex-namorada para enforcá-la. Moradores que testemunharam o crime, conseguiram conter o agressor e chamaram a policia. O atual namorado não foi encontrado mesmo ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar os primeiros socorros e contataram que o ferimento de faca no ombro da jovem era superficial. Ela recusou o encaminhamento para o hospital e foi levada para realizar a solicitação de Medidas Protetivas de Urgência e processar o autor na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O agressor foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa, ameaça e dano no âmbito da violência doméstica.