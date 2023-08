ALEMS realiza lançamento do 1º Concurso Estadual de Redação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) convida público e imprensa, na terça-feira (29), às 14h na Sala da Presidência, para participar do lançamento do 1º Concurso Estadual de Redação, que será promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O tema já está definido: Cidadania e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

No evento será apresentado o cronograma de datas e o detalhamento das regras de participação, com a presença confirmada de membros da Secretaria de Estado de Educação, que é parceira na realização do concurso. Também confirmaram parceria as universidades UCDB e UEMS, a Academia Sul Mato Grossense de Letras, a rede de ensino da Funlec, o Conselho Estadual de Educação, a União das Câmeras dos Vereadores do MS e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

Segundo informou a presidente da Escola, deputada Mara Caseiro (PSDB), a idéia surgiu pela necessidade de estímulo à leitura e escrita na vida das crianças e jovens sul-mato-grossenses. “Sabemos que a maior parte dos indivíduos em idade escolar estão absortos com as facilidades do celular, por isso, queremos proporcionar, por meio deste concurso, experiências valiosas que visam encorajar crianças e jovens a expressarem suas ideias, emoções e visões de maneira criativa e única por meio da escrita”, destacou a deputada.

Serviço: o evento terá cobertura dos canais oficiais TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. A ALEMS fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso.

