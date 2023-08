Motódromo Internacional é inaugurado em Campo Grande

Pista é considerada por pilotos a melhor da América Latina

Em comemoração dos 124 anos de Campo Grande, a Prefeitura Municipal entregou oficialmente ontem, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, o Motódromo Internacional Marco Antônio Brandão Coelho – Pezão. Com a presença de grande público, os campo-grandenses e visitantes que vieram de várias regiões do país prestigiaram a 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. A competição levou um público estimado de 30 mil pessoas até o local neste fim de semana.

A organização do evento estima que durante a chegada das equipes que iniciou na última quinta-feira, até a finalização do campeonato no final desta tarde, a economia local tenha recebido um giro de mais de 5 milhões de reais, com a utilização de serviços e compras na cidade pelas equipes, que vieram de fora do estado e de visitantes que prestigiaram o evento e consumiram no entorno do parque.

Foram as equipes de pilotos e suas famílias, equipes técnicas de mecânicos, cozinheiros, médicos, entre outros que atenderam diretamente e indiretamente o campeonato. Os campo-grandenses também fizeram presença nas arquibancadas que ficaram lotadas durante as competições.

A solenidade de entrega aconteceu em intervalo do campeonato, com a presença da prefeita Adriane Lopes, autoridades e instituições que foram parcerias na elaboração da pista e realização do evento.

Durante o descerramento da placa oficial da pista e entrega da infraestrutura esportiva, a prefeita Adriane Lopes ressaltou que a nova e maior pista do Estado é um presente para os campo-grandenses e incentivo aos competidores da modalidade.

“Não podemos deixar de agradecer à diretoria da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), que nos provocou e aceitamos o desafio com essa entrega em tempo muito rápido e um resultado extraordinário, sentido por todos que aqui estiveram nesses dois dias de prova. Estamos trazendo para as Moreninhas a maior pista de motocross de Mato Grosso do Sul, que também poderá ser usada para a prática de corrida rústica e outras modalidades aqui no parque Jacques da Luz”, destacou a prefeita, acompanhada de Roberto Coelho, filho do Pezão, homenageado que empresta o nome ao motódromo.

O diretor presidente da Funesp, Odair Serrano, disse que “o evento foi um sucesso, tivemos grande visitação da população, muitas famílias presentes. A competição movimentou muito a cidade, gerou renda para muitas famílias do bairro que puderem fornecer alimentação e prestar serviços às equipes participantes do evento. Mesmo finalizando a competição, a pista continuará presente aqui no parque para treinamento dos pilotos da região e para futuros campeonatos”.

“Estivemos aqui em julho numa festa julina do parque, e a prefeita havia falado que ia fazer a pista de motocross ainda para o campeonato, que estava batendo à porta, pois aconteceria em menos de dois meses. É sem dúvida uma demonstração de compromisso esse local estar sendo entregue conforme o que foi prometido e em um intervalo de tempo inacreditavelmente curto. Aqui estamos hoje, conforme ela disse. A prefeitura e toda a equipe estão de parabéns, inclusive as comunidades aqui das Moreninhas, que recebem neste mês de aniversário mais esse investimento, que vai contribuir significativamente para o esporte”, disse a senadora Tereza Cristina.

“Hoje, Campo Grande e Mato Grosso do Sul têm uma pista de padrão internacional, com todos os obstáculos previstos que rege as confederações. O solo aqui é muito bom para os pilotos. Todas as equipes aqui estão satisfeitas com a pista. A capital tem a melhor pista da América Latina, com iluminação por toda a sua extensão, o que ajuda para treinos e competições noturnas”, comentou o diretor da CBM, Firmo Alves.

O espaço da pista será destinado ainda para a prática de outras modalidades esportivas, como competições de bicicletas, corridas rústicas, entre outras. A pista será gerenciada pela Fundação Municipal de Esporte, com parceria com a Sisep.

Estreia da pista oficial de motocross

A 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross recebeu mais de 600 participantes das provas na pista de motocross, que a Confederação Brasileira de Motociclismo – CBM e pilotos consideram como a melhor da modalidade na América Latina.

O piloto José Eduardo Mezacasa de Britto, de Campo Grande, que competiu na categoria MX2, aprovou a pista e disse que as equipes da modalidade ficaram bastante satisfeitas com toda a infraestrutura preparada pela Prefeitura e parceiros para receber esse campeonato. “Foi um final de semana excelente e o clima favoreceu bastante para que a pista de motocross aqui do Parque Jacques da Luz tomasse o nível certo de dificuldade. Todos os pilotos elogiaram bastante essa pista. Espero que isso possa motivar novos pilotos aqui no MS, pois até então não havia pista desse nível aqui no Estado, mas agora eles têm aqui na cidade um local apropriado para os treinos e competições”, disse o tricampeão estadual de motocross.

Além das métricas que deixaram todos os envolvidos com o campeonato satisfeitos, o terreno e tipo de solo apresentado para as provas foi avaliado como excelente pela equipe da Confederação, que destacou ser um solo limpo, sem cascalhos e outros obstáculos que dificultam as provas.

A pista, que tem 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, está sendo considerada também, uma das mais atuais em padrões técnicos já construídos recentemente, sendo a única do circuito da América Latina a ter iluminação em toda sua extensão. Para a construção da pista, a Prefeitura instalou 13 postes de iluminação em LED.

No sentido horário, com uma largada para esquerda com 110 metros de comprimento, 07 curvas para direita e 05 para esquerda, tendo 13 obstáculos, a pista tem sessões de costelas, duplos, triplos, quádruplo, mesas e king. Além de uma ampla área de Box com toda estrutura necessária para atender aos pilotos. Na pista foram executadas 4 lombadas e 5 mesas, além de 4 pontos de irrigação.

Já o piloto português Paulo Alberto, da Yamaha Racing Brasil, disse que gostou tanto da pista preparada para o campeonato, quanto da cidade que, segundo ele, foi acolhedora e possui uma excelente infraestrutura para acolhimento dos visitantes. “É uma pista muito boa, muito técnica o que é positivo para os pilotos. A pista tem as dificuldades de outras de grande nível, inclusive tive uma pequena queda na primeira bateria. Gostei muito, assim como gostei de Campo Grande e toda a recepção que tivemos aqui na cidade”, ressaltou o campeão brasileiro 2023 AX Champion e campeão 2023 da MX\SX Champion.