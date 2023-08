Por Jhoseff Bulhões

O grupo Samba Pop dá sequência ao projeto “Bafafá do Samba Pop” e disponibiliza o EP1 do audiovisual. Gravado em Campo Grande, no ano passado, o trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais.“Bafafá do Samba Pop” conta com produção de Junior Braga e Thiago Eto. A direção executiva foi de responsabilidade de Gago Junior e Pedro Borges.

Rapidinhas…

Não vi ninguém reclamando do mês de agosto. Passou muito rápido, né? É impressão ou os dias estão voando mesmo? Eu mesmo, não dou conta da minha agenda – vários compromissos que às vezes quero que o dia tenha mais do que 24 horas.

Antes de mais nada, agradeço a essa cidade que me recebeu tão bem. Moro na Capital desde 1998, e aqui sou muito feliz. Gratidão mesmo pelo carinho e sigo aqui fazendo o que mais gosto, que é levar até vocês informações sobre o mundo do entretenimento. Parabéns, Campo Grande!!!

Dias atrás, participei de um evento pela ONErpm, que reuniu diversos artistas da Capital. Foi muito bom, tive a oportunidade de conhecer melhor sobre o mundo dos artistas. Quero agradecer à jornalista e produtora, Renata Carvalho, pelo convite. Eu adorei…

Estive com Fred e Fabrício e eles confirmaram, em primeira mão, a gravação do DVD da dupla para o dia 30 de setembro, em Campo Grande. O local será o shopping Bosque dos Ipês. Eles estiveram, este fim de semana, em nossa cidade, onde participaram de um evento de formatura. Eles são bons demais!

A minha querida amiga e empresária Toninha Campos recebeu, em sua casa, em Três Lagoas, a cantora Roberta Miranda. Elas almoçaram juntas, são amigas há mais de 30 anos. Foi uma tarde agradável, ao lado da sertaneja. Teve muita gente que ficou com inveja, Toninha é poderosa mesmo.

Falei com minha amiga, Lia Mayo, ela acaba de lançar nova música, mas na próxima semana trago mais detalhes sobre o novo trabalho da cantora. A todos, uma semana abençoada. Fui, até mais! Acesse também: Sesc Cultura tem cinema, apresentações do circuito “Cena Aberta” e atividades infantis

