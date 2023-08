Sessões solenes, reuniões e palestras pautam a semana na ALEMS

Sessões solenes, reuniões e palestras estão na programação de atividades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na semana de 20 a 26 de agosto. Além disso, acontecem as sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Segunda-feira (21)

A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), promove o “Dia Lilás”, a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. As promotoras Lívia Carla Guadanhim Bariani, Clarissa Carlotto Torres, Aline Mendes Franco e Renata Ruth Fernandes Goya Marinho farão palestras sobre a violência doméstica.

A psicanalista Kaká Ribeiro abordará questões feminina, como o maltrato psicológico entre mulheres. Ela é idealizadora do “Abraço Feminino”, que visa criar alicerces sólidos ao combate à violência feminina. A consultora Djenane Miranda falará sobre o estudo da combinação de cores e imagem pessoal.

Terça-feira (22)

Às 14h, no Plenarinho, acontecerá a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidida pelo deputado Renato Câmara (MDB). Na pauta estão denúncias, entre elas, desmatamento e assoreamento, mortes de abelhas em razão da pulverização de agrotóxicos e impactos ambientais das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

Já às 19h, no Plenário, o presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro (PP), recebe à população sul-mato-grossense para comemorar os 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 24a Região. Na solenidade, será entregue a Comenda do Mérito Legislativo.

Quarta-feira (23)

A reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontecerá às 8h, no Plenarinho. Mara Caseiro, Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD) apresentam os relatórios que avaliam a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos que são enviados ao Legislativo Estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

Por proposição do deputado João César, será realizada às 19h, no Plenário, a sessão solene para a outorga da Comenda Amigo da Primeira Infância, instituída pela Resolução 12/2023. A honraria será concedida pela Casa de Leis às pessoas ou instituições que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento integral da criança, à atenção, à proteção e à garantia dos direitos da primeira infância.

