Agosto na ALEMS finaliza com três sessões solenes

A última semana de agosto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está recheada de eventos. Dia 28 de agosto, às 14h, no Plenário Júlio Maia, está prevista a Sessão Solene em alusão ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, instituído por meio da Lei Estadual 5.040/2017, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), também propositor do evento. A data marca a fundação e instalação do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior do Estado (Crie/MS).

Além da sessão plenária, às 9h, o dia 29 de agosto tem outra sessão solene marcada no Plenário Júlio Maia, às 19h. Entrega da Comenda Ubirajara Roehr, edição 2023, proposta pelo deputado Coronel David (PL), visa homenagear os corretores de imóveis que contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Dia 30 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Na sequência, às 9h, ocorre a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia. Pela noite, às 19h, o plenário está reservado para a Sessão Solene comemorativa dos 59 anos da Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS), será realizada a entrega da Medalha “Sargento Olímpio Garcia de Souza”, em reconhecimento a todas as categorias de policiais e bombeiros militares de Mato Grosso do Sul.

No dia 31, além da sessão ordinária às 9h, no Plenário Júlio Maia, a ALEMS promove pela tarde, às 14h, no Plenarinho Nelito Câmara, a Reunião com Comissão de Educação, Cultura e Desporto e com a Associação dos Professores do Estado de Mato Grosso do Sul, para falar sobre salário dos professores do Estado, Processo Seletivo Simplificado para 2024/25, Processo de Lotação dos Professores para os próximos anos.

Setembro abre o dia 1º com a reunião de lançamento da Semana do Pescado, prevista para as 10h, no Plenário Júlio Maia. A proposição é da deputada Mara Caseiro (PSDB), que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca, na ALEMS – reveja a última reunião do grupo aqui.

