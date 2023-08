Desfile cívico marca resgate do patriotismo no centro da Capital

Para comemorar o aniversário de 124 anos de Campo Grande, o desfile cívico acontece neste sábado, 26 de agosto e contará com 52 entidades participantes. Estarão desfilando as secretarias municipais, associações, escolas públicas e privadas, bandas, entidades filantrópicas, o Exército, entre outros.

A programação deste ano começa às 6h, com a Corrida do Facho, na rua 13 de Maio, esquina com a avenida Afonso Pena, no Centro. O desfile tem início às 8h, no trecho que abrange a rua 13 de Maio, entre a Mato Grosso e a rua 7 de Setembro.

Dentro da programação, à tarde acontece um amistoso inclusivo, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, às 13h. A Marcha para Jesus, na Praça do Rádio Clube, às 14h e o Campeonato Brasileiro de Motocross, no Parque Jacques da Luz, também, às 14h. Ainda ontem (25), a prefeita Adriane Lopes afirmou que o desfile deste ano vai contar com a presença de diversos convidados e restaurar o patriotismo.

“Vai ser um desfile onde vamos resgatar a cidadania, o patriotismo, fortalecendo ainda mais o nosso município, mostrando o quanto Campo Grande é pujante e o quanto nossa cidade é bela”, destacou.

CONFIRA OS TRECHOS INTERDITADOS

26/8/2023 Rua General Mello entre rua 14 de Julho e Av. Calógeras Rua Dr. Temístocles entre rua 14 de Julho e Av. Calógeras Av. Calógeras entre rua General Mello e Av. Mato Grosso Evento: Festival Reviva + Campo Grande 124 Anos.

25 e 26/8/2023 Av. Afonso Pena entre rua Rui Barbosa e Av. Calógeras Rua 13 de Maio entre rua Dom Aquino e rua 15 de Novembro Rua 13 de Maio entre Av. Mato Grosso e rua 7 de Setembro (a partir das 6h do dia 26) Av. Mato Grosso (sentido bairro), rua Antônio Maria Coelho, rua Maracaju, rua Dom Aquino, rua Barão do Rio Branco, Av. Afonso Pena, rua 15 de Novembro e rua 7 de Setembro (entre a rua 14 de Julho e rua Rui Barbosa).

