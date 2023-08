Audiência pública no dia 30 discute a duplicação da BR-262

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, no dia 30 de agosto, audiência pública para discutir a duplicação da BR-262. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

A audiência foi convocada pela Mesa Diretora, por solicitação do vereador Beto Avelar. Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir a importância da realização da obra para o desenvolvimento e segurança da rodovia, que cruza Mato Grosso do Sul.

“Essa mobilização é de interesse de toda população de Mato Grosso do Sul, pois está diretamente ligada a uma das principais vias do desenvolvimento estratégico do nosso Estado, e que serve de rota para o escoamento da produção, a indústria, o comércio e também do turismo”, afirmou.

O movimento da rodovia tem aumentado nos últimos anos em razão da instalação de grandes indústrias de celulose nas cidades de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Inocência. O fluxo de veículos pesados e leves também aumentou, assim como a frequência de acidentes, muitos deles com vítimas fatais.

“A proposta é reunir subsídios importantes de todos os setores para levar aos governos estadual e federal e estabelecer a prioridade para essa grande obra de duplicação em nossa região”, finalizou.

