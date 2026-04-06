Corinthians demite o técnico Dorival Júnior após nova derrota

Dorival Júnior em Corinthians x Inter — Foto: Marcello Zambrana/AGIF
Dorival Júnior em Corinthians x Inter — Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. O presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz optaram pela demissão do treinador e de sua comissão após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, neste domingo, na Neo Química Arena.

 Contratado no fim de abril do ano passado, Dorival deixa o Timão com dois títulos: a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil, conquistada no início de fevereiro de 2026.
A saída também foi motivada pela queda de desempenho da equipe, que não vence há nove jogos, sendo sete deles pelo Brasileirão. O Corinthians estreia na Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira, contra o Platense, na Argentina.

Na atual temporada, o Corinthians foi eliminado pelo Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista e teve um início abaixo das expectativas na competição nacional.

Além disso, o treinador enfrentou uma série de problemas fora de campo em 2026, como mais de dez lesões no elenco e baixas inesperadas, como a saída do volante José Martínez.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.

Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20.

Com ge

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