Corinthians demite o técnico Dorival Júnior após nova derrota

Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. O presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz optaram pela demissão do treinador e de sua comissão após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, neste domingo, na Neo Química Arena.
Na atual temporada, o Corinthians foi eliminado pelo Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista e teve um início abaixo das expectativas na competição nacional.
Além disso, o treinador enfrentou uma série de problemas fora de campo em 2026, como mais de dez lesões no elenco e baixas inesperadas, como a saída do volante José Martínez.
Confira a nota oficial do Corinthians:
O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.
O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.