Corinthians demite o técnico Dorival Júnior após nova derrota

Na atual temporada, o Corinthians foi eliminado pelo Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista e teve um início abaixo das expectativas na competição nacional.

Além disso, o treinador enfrentou uma série de problemas fora de campo em 2026, como mais de dez lesões no elenco e baixas inesperadas, como a saída do volante José Martínez.