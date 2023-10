Adriane Lopes supera desafios da segurança com investimento em viaturas, câmeras e bases da Guarda

Há um ano e seis meses, a prefeita Adriane Lopes assumiu a administração de Campo Grande, superando desafios e dificuldades na gestão da segurança pública. Com uma política de valorização do servidor, entregas de materiais, parcerias e captação de recursos federais por meio de projetos, a atual chefe do Executivo Municipal da capital do Estado demonstra expertise e transforma o setor.

A frente da prefeitura desde abril do ano passado, Adriane Lopes indicou à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) que a capacitação dos Guardas Civis Metropolitanos (GCM) era essencial para melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Além disso, houve o chamamento de todos os aprovados no último concurso público, aumentando o efetivo e fortalecendo as equipes.

O resultado desse trabalho positivo é evidente, com Campo Grande entre as cinco capitais classificadas como mais segura do país, em agosto deste ano, de acordo com o ranking da MySide. Essa classificação baseou-se no anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, que usa dados do Ministério da Saúde e do IBGE, concentrando-se na taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes.

A prefeita também desempenhou planejamento técnico proporcionando via decreto, o reajuste de 130% no valor do auxílio-alimentação. Ela também criou a gratificação para escala de serviço por excedente de plantões, ainda ao final de 2022, após assumir a gestão.

Recentemente, a prefeita de Campo Grande também regulamentou punições para comércios que vendem produtos metálicos como os fios de cobre, sem comprovação de origem, com multas de até R$ 10 mil e possível cassação de alvarás. Essa medida visa reduzir roubos e furtos na cidade, permitindo à GCM uma atuação eficaz na fiscalização.

Na região da Chácara das Mansões, a população já sente os resultados dessas políticas implementadas por Adriane, que instalou no local uma base da guarda, que em pouco tempo se tornou exemplo de atuação da força de segurança municipal. “Temos comerciantes, empresários, proprietários de pequenas chácaras, proprietário de aras, enfim. E após a inserção da GCM aqui na região eu posso garantir que diminuiu de 80% a 90% a criminalidade “, disse o líder comunitário Gilmar dos Santos Guedes, morador há 35 anos na região.

Outro morador, Sebastião Brito destaca que sente que a gestão de Adriane Lopes ouve as pessoas e responde com ações resolutivas. “A prefeita veio até aqui, nós reivindicamos sobre o que faltava e ela nos ouviu trazendo a guarda. Tanto que hoje, vivemos mais tranquilos e com paz. Sentimos que fomos atendidos nessa demanda.”

Recentemente a Prefeitura executou a reforma do Centro de Monitoramento da GCM e vai iniciar a instalação de 130 câmeras na área central, com foco especial na Rua Rui Barbosa, que terá monitoramento desde o Bairro Jardim Paulista até as proximidades da UFMS e a região da Avenida Mascarenhas de Moraes..

A GCM atua na diminuição dos índices de crimes nas sete regiões da cidade, realizando operações contra roubos e furtos, blitzes educativas no trânsito, rondas escolares, e contribuindo com a segurança das mulheres vítimas de violência doméstica.

A prefeita Adriane Lopes reforçou as viaturas da Guarda Civil Metropolitana nos últimos meses com a entrega de 36 novas motocicletas, 1 minibus, 12 bicicletas aro 29, 3 etilômetros (bafômetros), 16 novas viaturas, incluindo 6 descaracterizadas, e 33 armamentos ‘Spark’ (arma de choque não letal).

Com todos esses avanços, a gestão da primeira prefeita mulher eleita na capital do estado tem demonstrado um compromisso notável com a segurança e bem-estar dos cidadãos de Campo Grande.

Com informações da assessoria