China recebe apoio em debate sobre Direitos Humanos na ONU

Na última terça-feira (8), o Terceiro Comitê da 78ª Assembleia Geral da ONU testemunhou uma série de declarações de apoio à China em questões de direitos humanos. Representando um contraponto a críticas e alegações de um diversos países ocidentais, nações em desenvolvimento e aliados se uniram para expressar seu apoio às políticas e conquistas da China no âmbito dos direitos humanos.

Zhang Jun, o representante permanente da China nas Nações Unidas, participou do debate geral e apresentou uma declaração nacional que detalhou o significado dos direitos humanos em iniciativas como a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Civilização Global. Ele também destacou o progresso da China no campo dos direitos humanos, enquanto se opunha a acusações infundadas sobre a situação dos direitos humanos no país, provenientes de um pequeno grupo de nações ocidentais.

O Paquistão e a Venezuela emitiram declarações conjuntas, representando 72 países e 19 membros do Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas, respectivamente. Essas declarações reiteraram o apoio à China e enfatizaram a importância de respeitar a soberania de cada Estado em relação às questões de direitos humanos.

Vários países também elogiaram as conquistas da China em matéria de direitos humanos em suas declarações nacionais, enfatizando a necessidade de respeitar o multilateralismo e promover o diálogo e a cooperação em questões de direitos humanos. Essas vozes adicionais fortaleceram o apoio internacional à posição chinesa e se opuseram à politização das questões de direitos humanos e à tentativa de criar confrontos e divisões.

A China, através do representante permanente Zhang Jun, destacou que este ano marca o 75º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele enfatizou a importância de reforçar a solidariedade e a cooperação internacionais para promover e proteger os direitos humanos, bem como a necessidade de promover o desenvolvimento global comum.

Zhang Jun enfatizou que o desenvolvimento dos direitos humanos na China é um reflexo do compromisso do país em colocar as pessoas em primeiro lugar, com a gestão do país pelo povo, e em alcançar a prosperidade comum para todos os grupos étnicos. Ele destacou que a China tem cumprido suas responsabilidades e feito contribuições importantes para a causa global dos direitos humanos.

Além disso, Zhang condenou a fabricação contínua de mentiras por parte da União Europeia e de países ocidentais sobre Xinjiang e Hong Kong, enfatizando que essas alegações são infundadas e contraproducentes. Ele destacou que a politização das questões de direitos humanos não levará a lugar nenhum e que o diálogo e a cooperação são o caminho a seguir.

Com informações do Portal XINHUA Português