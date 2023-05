Adriane Lopes se reúne com Simone Tebet para debater obras prioritárias na Capital

Com o objetivo destravar recursos de projetos prioritários na área de infraestrutura em Campo Grande, a prefeita da Capital, Adriane Lopes se reuniu nesta segunda-feira (15), com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Durante a visita ao Mato Grosso do Sul, foram debatidas obras que são necessárias em prol dos moradores do município.

“Foi uma agenda muito positivo com a ministra do Planejamento, Simone. Estamos trabalhado todos os dias para fortalecer as parcerias e destravar recursos, e a viabilização de obras que irão trazer uma melhor qualidade de vida para os campo-grandenses”, pontuou a Prefeita. Acesse também: Vacina da gripe é ampliada e Capital tem novo ponto de vacinação

Com informações da assessoria