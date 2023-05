Veículo avança sinal vermelho, bate em carro e passageira morre na Capital

Colisão entre dois veículos em um cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Dr Paulo Machado, região central de Campo Grande, terminou em morte de Angela Maria dos Santos Vieira, de 27 anos. Outras duas pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhados para unidades de saúde. O motorista de um dos veículos envolvidos apresentou sinais de embriaguez, sendo preso em flagrante.

Segundo informações o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando o veículo Jetta teria avançado o sinal vermelho e colidido contra um Tracker que vinha pela rua Dr Paulo Machado, conduzido por uma mulher de 27 anos, que acabou quebrando o braço.

No Jetta, Angela estava no banco do passageiro dianteiro. O veículo era conduzido por um homem de 25, e tinha outro passageiro no banco de trás.

Com o impacto da colisão, o Jetta foi lançado sobre o canteiro, subindo na calçada e batendo no muro de um estabelecimento comercial. Já o outro veículo rodou na pista ficando parado no meio da via. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados no local e tentaram reanimação, mas Angela não resistiu aos ferimentos morrendo no local.

O condutor do veículo Jetta de 25 anos, apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente e se recusou a fazer teste de bafômetro. No veículo, foram encontrados garrafas de cerveja. Ao ser questionado pelos policiais, acabou confessando que estava em um bar com os amigos desde as 17h30, quando resolveram ir embora no final da noite. Ele foi preso em flagrante.

As outras vítimas envolvidas no tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital para atendimento médico.

