Prefeitura e Águas Guariroba assinam termo de cedência para nova base da Guarda Civil em Anhandui

Antiga loja de atendimento da concessionária foi cedida para dar lugar à nova sede da Guarda Municipal do distrito

A Águas Guariroba assinou no último sábado (13) junto a prefeitura de Campo Grande o termo de autorização para uso de uma das unidades de atendimento da concessionária no distrito de Anhandui. Através do termo, a unidade fica agora cedida à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – Polícia Municipal, que será agora sede da Guarda Municipal do distrito.

O termo foi assinado durante o lançamento do mutirão de serviços do “Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você” na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, em Anhanduí. O anúncio e a assinatura foram realizados pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

“Queremos agradecer a Águas Guariroba que está cedendo esta unidade para instalarmos a sede da Guarda Municipal em Anhandui. Estamos com um olhar diferenciado para o distrito e vamos fazer a revitalização e inauguração desta nova base que será entregue aos moradores do distrito”, destacou a prefeita.

“A nova sede da Guarda Municipal Metropolitana foi um anseio do município de Campo Grande e a concessionária se prontificou a auxiliar nesta solicitação. A Águas Guariroba mantem o compromisso e o olhar humanizado em garantir os serviços de atendimento ao distrito de Anhanduí seja com ações de atendimento ao cliente, e responsabilidade social, através da Tarifa Social”, explica Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba. Acesse também: Adriane Lopes se reúne com Simone Tebet para debater obras prioritárias na Capital

Com informações da Assessoria