Segunda edição do “Inspira Ecoturismo” destaca a importância da sustentabilidade no turismo de natureza e aventura

Bonito (MS) – Referência Mundial em Gestão do Ecoturismo – sediará pela segunda vez o renomado seminário “Inspira Ecoturismo” entre os dias 16 e 20 de maio. O evento reunirá gestores públicos, empreendedores, profissionais, pesquisadores e entusiastas do desenvolvimento do Ecoturismo, Turismo de Natureza e Aventura, com o objetivo de explorar como esses setores podem impactar positivamente pessoas e lugares.

O seminário contará com a participação do diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), Bruno Wendling, que destacou o apoio da instituição ao evento. Wendling mediara um painel sobre destinos de ecoturismo de excelência, abordando os casos de Bonito (MS) e Socorro (SP). Serão discutidos o trabalho de certificação de Bonito como o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro, os desafios de redução da pegada de carbono e as ações planejadas para os próximos anos.

Além disso, o evento promoverá talks, oficinas, palestras com especialistas, visitas técnicas a destinos locais e uma sessão de negócios. Temas como tendências no Ecoturismo, novos perfis de viajantes, segurança no Turismo de Aventura, marketing de empresas e destinos, e a relação entre Turismo e Unidades de Conservação serão abordados durante os cinco dias do seminário.

Com mais de 20 atividades programadas em diferentes locais de Bonito e região, o evento busca promover a troca de conhecimentos, oportunidades e conexões entre os participantes, incentivando o empreendedorismo, a inovação e os negócios no turismo sustentável.

Bonito, juntamente com a região da Serra da Bodoquena, é destaque em Mato Grosso do Sul e já recebeu 16 vezes o título de “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil, concedido pela revista especializada Viagem e Turismo. Um estudo realizado pelo Polo Sebrae de Ecoturismo em 2022 revelou que o Ecoturismo é a terceira maior motivação para os turistas que visitam o estado através de sua capital, Campo Grande.

Dentre os destaques da programação do 2º Inspira Ecoturismo, a abertura oficial acontecerá no dia 16 de maio, no Wetiga Hotel, seguida pela palestra “Felicidade: O destino que todos buscamos” e apresentações culturais. Nos dias seguintes, serão realizados painéis, palestras, compartilhamento de histórias de sucesso e uma sessão de negócios no Hotel Wetiga. No dia 18, o Marruá Hotel sediará iniciativas como uma palestra sobre a comercialização do Pantanal Sul e a sessão de negócios.

O encerramento do seminário contará com uma apresentação gratuita do cantor, compositor e instrumentista Gabriel Sater, na praça da Liberdade, em Bonito, no dia 18 de maio. Nos dias 19 e 20, os participantes terão a oportunidade de realizar visitas técnicas aos atrativos da região, proporcionando experiências únicas.

