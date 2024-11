Adriane diz que não tem previsão de mudanças para primeiro escalão

Prefeita de Campo Grande vai criar grupo para discutir reestruturação na futura gestão municipal

Ao relembrar a reestruturação das secretarias do Executivo Municipal de Campo Grande para o próximo mandato, de 2025 a 2028, a prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou durante evento com o Ministro da Educação, Camilo Santana, no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), na quarta-feira (13), que poderá manter os mesmos titulares nas autarquias. Segundo Adriane, mudanças estão sendo discutidas junto aos titulares e equipe técnica e também estão sendo avaliados cortes pensando em uma nova gestão.

Com relação aos secretários de primeiro escalão, Adriane adiantou que não tem previsão de mudanças, mas que elas “podem acontecer, tendo em vista o entendimento do corte, das necessidades que têm que ser alcançadas, os objetivos que nós queremos trazer como resultados para a cidade. Podem secretários que não queiram participar desse momento agora, porque é um momento difícil. Então, a gente vai ter o entendimento de cada um. Todos estão sendo chamados, começa a partir da próxima semana, depois do feriado, para esse entendimento, mas já tivemos reuniões, já analisamos, o que a gente está fazendo agora foi fruto de um trabalho que é contínuo, não foi agora que nós decidimos fazer isso. Esses ajustes estão acontecendo desde que assumi a gestão e agora de uma forma mais intensa para fechar o mandato”.

Segundo Adriane, otimizações estão sendo feitas para que o resultado já seja visto no início do próximo mandato. “São ações que nós estamos agora estudando com grupos técnicos, cada Secretaria, com seu secretário, com servidores de carreira, para que a gente possa ter essa reestruturação, trazendo uma economia para o próximo exercício”.

“A gente vai ter cortes, essa dificuldade tem que ser enfrentada. Eu já assumi a gestão do mandato do meio para o fim e foi muito difícil conduzir até aqui, mas a gente teve uma mão forte para sustentar todo esse tempo, mas agora os ajustes são necessários, como a gente vem observando ao nível nacional. Governo Federal, os governos estaduais, fazendo cortes, ajustes, manutenção para que a gente possa ter resultados positivos no próximo ano”, reforçou a prefeita.

A chefe do Executivo já havia adiantado ao Jornal O Estado que uma comissão interna iria organizar uma proposta de reestruturação que seria enviada à Câmara Municipal. “Esta comissão deverá ser integrada por técnicos sem qualquer ingerência política e deve traçar todo o planejamento para o início da administração, estabelecendo metas de acordo com o que já está em andamento e o que foi prometido durante a nossa campanha”, disse a prefeita.

Montagem de secretarias O primeiro escalão foi montado com preferências da prefeita Adriane Lopes desde que assumiu a gestão em abril de 2022. A primeira aquisição foi Márcia Helena Hokama na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, no lugar de Pedro Pedrossian Neto.

Em dezembro daquele ano, foi a vez da troca na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, colocando Anderson Gonzaga da Silva Assis no lugar de Valério Azambuja. A secretária Municipal de Gestão, Andréa Alves Ferreira Rocha, foi nomeada em julho de 2024 no lugar de Evelyse Oyadomar, que também havia sido escolhida de Adriane Lopes em maio de 2023.

Na Procuradoria-Geral do Município, Alexandre Ávalo, que estava no cargo desde 2017, saiu em setembro deste ano, para focar em projetos pessoais de advocacia, e deu lugar ao advogado Marcelino Pereira dos Santos. Ainda em 2024, o servidor público e auditor Elton Dione de Souza assumiu a Controladoria-Geral do Município. Outro aliado importante que a prefeita trouxe para perto foi Marcelo Miglioli, atual secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Completam o secretariado Katia Silene Sarturi (Semadur), Ademar Silva Junior (Sidagro), Lucas Henrique Bitencourt (Semed), Rosana Leite (Sesau), José Mario Antunes (Assistência Social), Mara Bethania Bastos Gurgel (Cultura e Turismo), André de Moura Brandão (Secretaria-Executiva de Compras Governamentais) e Michele dos Santos Ferreira (Juventude).

Por Carol Chaves

