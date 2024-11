Reeleito presidente da ALEMS, Gerson reafirma compromisso com a democracia e o desenvolvimento com justiça social

A Assembleia Legislativa continuará trabalhando para preservar o ambiente de estabilidade institucional alicerçada na harmonia entre os poderes que tem contribuído para Mato Grosso do Sul se manter numa trajetória de desenvolvimento com justiça social que tem garantido ao Estado o mais alto índice de crescimento econômico do País. O compromisso foi ratificado nesta quarta-feira (13) pelo deputado Gerson Claro, reeleito por unanimidade para presidir a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no biênio 2025/2026.

“Nossa responsabilidade, é promover a harmonia entre os poderes e caminhar ao lado do governador Eduardo Riedel para manter um ambiente político de cooperação e respeito. Temos o dever de avançar em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas, colocando os interesses do Estado e o bem-estar coletivo acima das diferenças ideológicas, com desenvolvimento, emprego e justiça social. Neste próximos dois anos, avançaremos na busca por soluções que melhorem diretamente a vida de cada sul-mato-grossense”, destacou em seu pronunciamento o presidente da Assembleia após concluída a concluída votação.

Gerson Claro agradeceu a confiança dos colegas de parlamento que por unanimidade apoiaram a recondução da atual Mesa Diretora. “Recebo com imensa gratidão e renovada responsabilidade a confiança que me foi depositada para mais uma vez liderar esta Casa. É uma tarefa que me comprometo continuar honrando”, destacou o parlamentar. Ele reafirmou seu compromisso inabalável com a democracia, a garantia a liberdade de expressão ao contraditório, “dentro dos princípios do nosso Regimento Interno e com o objetivo de representar as diversas vozes e perspectivas de Mato Grosso do Sul’. E acrescentou: “Seguiremos comprometidos com uma gestão que busque sempre a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos. Cada medida adotada, cada iniciativa legislativa será guiada pelo compromisso de promover o bem comum e responder às demandas legítimas da sociedade”.

