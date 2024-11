Colisão entre picape e carreta deixa dois feridos na BR-262, em Terenos

Um acidente envolvendo uma picape e uma carreta deixou duas pessoas feridas na noite de quinta-feira (14) na rodovia BR-262, a cerca de 10 quilômetros de Terenos, município localizado a 31 km de Campo Grande. A colisão ocorreu próximo ao Posto Várzea Alegre, em um trecho que dá acesso a Aquidauana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando a carreta, que retornava para Campo Grande, realizava uma conversão para entrar na rodovia. A picape, que seguia com duas pessoas a bordo, colidiu no lado do motorista do caminhão.

O impacto da batida foi tão intenso que o condutor da picape ficou preso às ferragens e sofreu fratura no fêmur. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para o resgate, utilizando um desencarcerador para liberar a vítima. O motorista foi levado ao Hospital Santa Casa, em Campo Grande, onde segue em observação, mas fora de perigo.

O passageiro da picape teve ferimentos leves e também foi socorrido. O motorista da carreta não sofreu nenhum ferimento e passa bem. As condições da rodovia, com falta de iluminação e baixa visibilidade, podem ter contribuído para o acidente, segundo as primeiras análises. O trânsito no local chegou a ser interrompido para os atendimentos, mas foi liberado por volta das 20h30.

